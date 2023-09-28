Никас Сафронов раскритиковал памятник Моисееву

«Сомнительное сходство – не все узнают черты лица Бориса. Жест, взмах руки, какое-то непонятное движение - скульптор хотел показать его в танце, но это не считывается. Я уверен, что скульптор отнесся к своей работе очень серьезно и профессионально. Но мне кажется, он мог бы проявить большую фантазию», — отметил Сафронов.