Певица Тейлор Свифт одолжила Софи Тернер и ее детям свою квартиру в Нью-Йорке на время судебных тяжб актрисы с бывшим мужем Джо Джонасом. Об этом сообщает Page Six.

С момента, как стало известно о расставании Софи Тернер с Джо Джонасом, певица Тейлор Свифт не оставляет подругу без внимания. На днях звезды вместе поужинали, а теперь журналисты узнали, что певица пустила актрису и ее детей пожить в своей квартире в Нью-Йорке. Софи Тернер попала в объективы папарацци, когда выходила из квартиры Свифт с дочерьми с двумя чемоданами и дорожной детской кроваткой. Актриса посадила детей в машину и вернулась назад в квартиру.

У Тейлор Свифт был недолгий роман с бывшим мужем Софи Тернер Джо Джонасом. Пара встречалась с июля по октябрь 2008 года.

3 сентября стало известно, что Софи Тернер и Джо Джонас разводятся. Спустя несколько дней инсайдер из окружения пары заявил, что Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер из-за ее «постоянных вечеринок». Затем в прессе появились слухи о том, что Тернер страдала от послеродовой депрессии, а выходить в свет ее заставлял муж.

В иске Тернер, поданном в четверг, 21 сентября, в суд Манхэттена, содержится требование немедленного возвращения детей, незаконно вывезенных или незаконно удерживаемых. Причем юридическая команда Тернер утверждает, что незаконное удержание началось в среду, 20 сентября. После этого Тернер сфотографировали на прогулке с дочкой.