Дмитрий Шепелев впервые появился на публике с сыном от Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев пришел на премьеру сериала «Плакса» с сыном от Жанны Фриске. Об этом сообщает Star Hit.

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Отец и сын появились на красной дорожке в похожих образах. Дмитрий Шепелев был одет в темно-синие брюки свободного кроя, белую футболку и бежевую джинсовую рубашку, а 10-летний Платон в серые брюки, белую футболку и светлую джинсовую куртку. Во время фотосессии Шепелев держал сына за руку и поправлял ему волосы.

Платон — сын телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске. Мальчик родился 7 апреля 2013 года в частной клинике в Майами. Во многих интервью телеведущий признавался, что запрещает родителям и сестре певицы видеться с ребенком. Бывшая коллега Жанны Фриске по группе «Блестящие» Ольга Орлова, которая стала крестной матерью Платона, также с ним не общается.

С 2018 года Дмитрий Шепелев состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой и растит падчерицу Ладу. Он рассказывал в соцсетях, что сын не называет его возлюбленную мамой, а обращается к ней по имени. 26 марта 2021 года телеведущий во второй раз стал отцом, у пары родился мальчик, которого назвали Тихоном.