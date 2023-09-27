Звезда популярного телешоу лег в психбольницу

Звезда популярного американского реалити-шоу «Холостячка», выходящего на телеканале ABC, Джош Зейтер заявил, что намерен поправить свое ментальное здоровье в специальном учреждении. О решении лечь в психиатрическую больницу он сообщил в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Зейтер пожаловался, что последний месяц получал множество сообщений, «полных ненависти и оскорблений». По его мнению, травля связана с недавним взломом страницы. Звезда телепроекта признался, что не может справиться с этим давлением и ложится в психбольницу.

«Я отказываюсь от социальных сетей и прохожу лечение в оздоровительном учреждении, чтобы хоть как-то помочь своему психическому здоровью», — написал он.

В конце августа страницу Зейтера в Instagram взломали. В профиле телезвезды появились сообщения якобы от лица его близких людей о том, что он ушел из жизни. Позднее сам Зейтер опроверг эту информацию.

Ранее популярный российский стример Frame Tamer (настоящее имя — Александр Ермолаев) порассуждал о том, из-за чего у блогеров возникают проблемы с психическим здоровьем. Одной из наиболее частых причин он назвал страх потерять востребованность у аудитории.