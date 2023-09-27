Дима Билан стал амбассадором конкурса детской песни "Наше поколение"

Заслуженный артист РФ певец Дима Билан стал амбассадором первого Международного конкурса детской авторской песни "Наше поколение", который является аналогом "Детского Евровидения". В 2023 году в конкурсе помимо России примут участие представители 15 стран, сообщили на пресс-конференции в ТАСС.

"Я с огромным воодушевлением принял предложение стать амбассадором. Не знаю, насколько долгоиграющее, наверное, можно пока говорить об этом годе. <...> Для меня это достаточно большая ответственность. Но насколько здорово, что мы сможем познакомиться с другой культурой, которая для нас в какой-то момент не совсем распакована. Какое это поле деятельности, сколько культурных связей налаживается в этот момент", - сказал певец.

Видео дня

Как сообщила генеральный продюсер конкурса, учредитель "Академии современного искусства" Стелла Хачанянц, "Наше поколение" пройдет под девизом "Музыка без границ".

"Конкурс находится в финальной стадии организации, потому что уже совсем скоро к нам приедут участники из 15 стран. Мы полностью готовы к тому, чтобы их принять и сделать огромное культурное событие в России. В принципе конкурс можно сравнивать или считать аналогом "Детского Евровидения", но у нас совершенно другие цели, задачи и подход к организации. <...> В этом году примут участие 16 стран - Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Китай, Монголия, Таиланд, Пакистан, Египет, Индия, Бразилия и ЮАР", - сказала она.

Организация конкурса

По словам Хачанянц, при поддержке министерства иностранных дел и автономной некоммерческой организации "Лидеры международного сотрудничества" во всех странах - участницах конкурса созданы национальные оргкомитеты конкурса, в состав которых вошли представители министерств молодежи и спорта, посольств, общественных международных организаций, творческие центры и музыкальные школы. Кроме того, организаторы ведут переговоры с вещательными каналами стран, в которых планируют транслировать конкурс в прямом эфире или в записи.

Возраст участников не может быть менее 9 лет и более 15 лет на момент проведения финала конкурса, который состоится 18 ноября в концертном зале "Москва". Трансляция финала состоится на телеканале НТВ.

Количество исполнителей на сцене строго регламентировано - не более шести. Песня, согласно правилам, должна быть в авторстве участника, либо он должен принимать активное участие в ее создании. Текст каждой песни либо должен быть написан на национальном языке участника, либо в песне максимум 40% текста должно быть написано на языках стран - участниц конкурса. Всего на участие в конкурсе поступило более 500 заявок. Представитель от России станет известен в десятых числах октября, после большого отборочного тура. Имена ведущих организаторы пока не раскрывают.

Артисты приедут в Москву 11 ноября, их ждут большая культурная и образовательная программа, а также репетиции финального шоу. 14 ноября состоятся пресс-конференция и жеребьевка. По словам организаторов, в финале конкурса определятся два победителя, поскольку голосование будет проводиться двумя способами. Первое - народное голосование: на официальном сайте конкурса любой желающий может проголосовать за понравившиеся песни участников из пяти стран, включая свою собственную. Второе - голосование профессионального жюри, в состав которого в каждой стране войдут представители творческих профессий. Баллы народного и профессионального жюри не суммируются, поэтому будет определен один (если результаты двух голосований совпадут) или два (если результаты двух голосований не совпадут) победителя. Таким образом, в конкурсе победит страна или две страны, чьи участники наберут большее количество баллов путем народного голосования и голосования профессионального жюри.

"Мы ждем участников из стран, которые ранее не были представлены в конкурсах. Нам не совсем знакома культура ребят, их уровень подготовки, поэтому, конечно, будет вдвойне интересно послушать их, познакомиться с их школой, познакомиться с культурой. Я очень рада, что именно наш конкурс станет площадкой, на которой мы познакомимся с этими ребятами и, надеюсь, будем продолжать творческую работу с этими странами", - сказала Хачанянц.