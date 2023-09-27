Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в ГИБДД из-за многочисленных нарушений рэпера Baby Melo во время езды. Об этом сообщает сама Мизулина в своих социальных сетях.

По словам главы Лиги безопасного интернета, 15-летний артист превышает скорость на скоростной трассе М-11 в Москве. При этом у молодого человека нет прав.

Мизулина добавила, что ранее подростка не привлекали к ответственности за пропаганду наркотиков, так как сделать это в его возрасте не позволяет закон.

«Родителям выдали предостережение, а его поставили на учет», — сообщается в публикации.