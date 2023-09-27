Рудковская и Билан спели дуэтом

По информации канала, на Рудковскй удалось собрать «почти весь шоу-бизнес» на премьеру нового клипа Билана с Анной Чиповской в главной роли.

Ранее Яна Рудковская в реалити-шоу «ЯнаСупер» заявила, что некоторое время ее с певцом Димой Биланом связывали нежные отношения. Продюсер заявила, что в настоящее время на месте ее супруга фигуриста Евгения Плющенко мог бы быть Билан. Сам музыкант информацию подтвердил, назвав роман с Рудковской «мимолетным».