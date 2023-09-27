Рудковская и Билан спели дуэтом
Продюсер Яна Рудковская и певец Дима Билан выступили дуэтом на ужине в честь премьеры нового клипа артиста. Видеозапись выступления опубликовал Telegram-канал «Неопра, блин!».
По информации канала, на Рудковскй удалось собрать «почти весь шоу-бизнес» на премьеру нового клипа Билана с Анной Чиповской в главной роли.
Он был снят на песню Михаила Гуцериева — «Острой бритвой».
«Отмечая 18-летнюю дружбу, Яна [Рудковская] и Дима [Билан] даже запели вместе», - отмечается в сообщении.
Ранее Яна Рудковская в реалити-шоу «ЯнаСупер» заявила, что некоторое время ее с певцом Димой Биланом связывали нежные отношения. Продюсер заявила, что в настоящее время на месте ее супруга фигуриста Евгения Плющенко мог бы быть Билан. Сам музыкант информацию подтвердил, назвав роман с Рудковской «мимолетным».