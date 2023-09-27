Директор Моисеева рассказал, почему Пугачева предлагала ему деньги

Директор покойного певца Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, как во время своего последнего приезда в Москву певица Алла Пугачева предлагала ему деньги на установку памятника артисту, пишет «7 дней». Издание сообщает, что Горох отказался от предложенной помощи, взяв все расходы на себя. Скульптуру на могиле Моисеева на Троекуровском кладбище установили 27 сентября, в годовщину смерти артиста, говорится в сообщении.

Все расходы взял на себя, потому что это память о друге, наставнике, учителе. Мне предлагали помощь в этом вопросе, но я считаю, что это мой долг и я сам должен это сделать, — сообщил Горох.

Также сообщается, что Пугачева принимала участие в обсуждении памятника Моисееву, давала советы, но на открытие приезжать не собиралась. Монумент изготовил художник Филипп Трушин, создавший скульптуры на могилах Василия Ланового и Владимира Этуша.

В ноябре 2022 года Горох рассказал, что Пугачева и Игорь Крутой помогли решить проблему с захоронением Моисеева. Директор исполнителя также поблагодарил за помощь, певиц Лолиту, Алсу и Надежду Бабкину. По словам Гороха, Моисеев и Пугачева всегда поддерживали дружеские отношения и были на связи. Примадонна помогала артисту «по первому зову»: передавала раз в месяц посылку с продуктами и «забивала до отказа» холодильник, сообщил Горох.