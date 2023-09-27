Актриса Арнтгольц объяснила уход из телепрограммы «Жди меня»

Актриса Татьяна Арнтгольц покинула телепрограмму «Жди меня» на канале НТВ, ведущей которой была в течение пяти лет, из-за усталости. Об этом артистка рассказала изданию StarHit. Как отметила Арнтгольц, она очень любит программу «Жди меня».

«Но она требует огромной эмпатии, включения... Без этого быть ведущей такой программы нечестно! Я устала. Просто устала», — поделилась актриса.

Арнтгольц поблагодарила команду проекта за годы совместной работы. Кроме того, артистка опровергла предположения о том, что ушла из программы из-за конфликта или беременности.

Ранее соведущий Арнтгольц, народный артист России Александр Лазарев рассказал об уходе актрисы из программы «Жди меня».