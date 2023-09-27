Лазарев раскрыл причину ухода Татьяны Арнтгольц из "Жди меня"

"Таня ушла из "Жди меня" по собственному желанию, много лет отдала данному проекту, но сейчас ей захотелось больше времени посвящать театральным постановкам, съемкам в кино. Мы провели вместе прекрасные пять лет", - рассказал ведущий "СтарХиту".