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Лазарев раскрыл причину ухода Татьяны Арнтгольц из "Жди меня"

Александр Лазарев рассказал, почему его соведущая в программе "Жди меня" Татьяна Арнтгольц ушла из проекта.

Лазарев раскрыл причину ухода Татьяны Арнтгольц из "Жди меня"
© kino-teatr.ru

Они работали вместе с 2018 года, правда, через два года Арнтгольц брала декретный отпуск, но вернулась в студию уже через полгода.

"Таня ушла из "Жди меня" по собственному желанию, много лет отдала данному проекту, но сейчас ей захотелось больше времени посвящать театральным постановкам, съемкам в кино. Мы провели вместе прекрасные пять лет", - рассказал ведущий "СтарХиту".

Новую коллегу Лазарев представит уже 28 сентября.