Лазарев раскрыл причину ухода Татьяны Арнтгольц из "Жди меня"
Александр Лазарев рассказал, почему его соведущая в программе "Жди меня" Татьяна Арнтгольц ушла из проекта.
Они работали вместе с 2018 года, правда, через два года Арнтгольц брала декретный отпуск, но вернулась в студию уже через полгода.
"Таня ушла из "Жди меня" по собственному желанию, много лет отдала данному проекту, но сейчас ей захотелось больше времени посвящать театральным постановкам, съемкам в кино. Мы провели вместе прекрасные пять лет", - рассказал ведущий "СтарХиту".
Новую коллегу Лазарев представит уже 28 сентября.