Адвокат Деппа призналась в моральном давлении на Херд при помощи одеколона
Стали известны новые подробности о громком деле между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд, которая обвинила актера в домашнем насилии, а он в ответ ее – в клевете. Адвокат звезды «Пиратов Карибского моря» Камилла Васкес использовала не только тактику, описанную в юридических учебниках, но и психологические уловки.
Защитница Деппа призналась, что во время судебных заседаний «могли» использоваться некоторые приемы по ведению «психологической войны». По ее словам, каждое утро перед разбирательствами представительница команды Деппа «могла» (адвокат подчеркнула это слово) заходить в женский туалет, который посещала Херд, и распылять одеколон актера в кабинках.
Об этом сообщил Джонатан Крамер, утверждающий, что присутствовал на недавней ежегодной конференции Калифорнийской ассоциации юристов, где Васкес поделилась опытом по делу Деппа против Херд, пишет издание Insidethemagic.
В сентябре 2022 года Деппа заподозрили в романе с адвокатом Джоэль Рич, которая представляла его интересы в иске против газеты The Sun. Утверждалось, что сначала они тайно встречались в отелях, а затем перестали прятаться. спустя два месяца стало известно об их расставании.
Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд за клевету после того, как она сообщила в СМИ, что пережила домашнее насилие». Судебные заседания длились шесть недель, в течение которых жюри выслушивали показания свидетелей и участников дела. В июне был вынесен вердикт – присяжные встали на сторону Деппа.