Дженнифер Лоуренс раскритиковали за «кукольную пластику лица»

«Она так похожа на Джиджи Хадид. Это что, новая пластика?», «Зачем так портить лицо? Теперь такая же, как все», «Зачем вы испортили идеальное лицо?», «Дженнифер, верни свое лицо в прежнее состояние», — написали пользователи соцсетей в комментариях к хронике на сайте.