Звезду «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс раскритиковали за «кукольную пластику лица»
Звезда «Голодных игр», голливудская актриса Дженнифер Лоуренс подверглась критике из-за предполагаемой пластической операции на лице. Об этом сообщает Daily Mail.
Во вторник, 26 сентября, в рамках Недели моды в Париже прошел показ бренда Dior. Одной из гостей стала актриса Дженнифер Лоуренс. Для выхода на публику она выбрала строгую черную юбку и белоснежную рубашку. Волосы ей распустили и сделали локоны. Однако внимание поклонников привлекло лицо актрисы. По мнению читателей сайта, Дженнифер Лоуренс сделала пластику лица.
«Она так похожа на Джиджи Хадид. Это что, новая пластика?», «Зачем так портить лицо? Теперь такая же, как все», «Зачем вы испортили идеальное лицо?», «Дженнифер, верни свое лицо в прежнее состояние», — написали пользователи соцсетей в комментариях к хронике на сайте.