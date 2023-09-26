Настасья Самбурская назвала 40-летних россиян «дедами и бабками»
Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская публично высказалась о внешности 40-летних россиян. Об этом она написала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а затем удалила публикацию из-за волны хейтеров.
Актриса заявила, что большинство людей в 40 лет выглядят значительно старше своих лет.
«Они как деды и бабки. Просто обратите внимание на их рацион, на их распорядок дня, во сколько они ложатся спать, что они едят и в каком количестве употребляют алкоголь. Все это после 35 лет заметно. Все это сказывается на лице, поэтому чем раньше начнете, тем дольше сможете сохранить молодость. Потому что и мужская, и женская висячая задница — это печально», — написала актриса.
Настасья Самбурская известна по роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Она также играла в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».
Актриса не раз признавалась, что следит за тем, как выглядит. Настасья Самбурская регулярно посещает тренажерный зал, а также соблюдает определенную диету – знаменитость не ест сладкое, мучное и не употребляет алкоголь. При росте 177 см Самбурская весит 58 кг.