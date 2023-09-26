Самбурская назвала 40-летних россиян «дедами и бабками»

«Они как деды и бабки. Просто обратите внимание на их рацион, на их распорядок дня, во сколько они ложатся спать, что они едят и в каком количестве употребляют алкоголь. Все это после 35 лет заметно. Все это сказывается на лице, поэтому чем раньше начнете, тем дольше сможете сохранить молодость. Потому что и мужская, и женская висячая задница — это печально», — написала актриса.