Шуфутинский ответил на вопрос о состоянии Николаева

"Я тоже волнуюсь за здоровье Игоря. Но рассказать вам ничего не могу. Уверен, что Игорь Николаев скоро выздоровеет. Он сильный человек", — сказал Шуфутинский. Игорь Николаев - один из авторов музыки знаменитого хита Шуфутинского "Третье сентября".