Шуфутинский ответил на вопрос о состоянии Николаева
Заслуженный артист России и близкий друг Игоря Николаева Михаил Шуфутинский ответил на вопрос о состоянии госпитализированного композитора. Его цитирует 5-tv.ru. Он заявил, что Николаев скоро выздоровеет и сам выйдет на связь и сам расскажет новости о своем состоянии.
"Я тоже волнуюсь за здоровье Игоря. Но рассказать вам ничего не могу. Уверен, что Игорь Николаев скоро выздоровеет. Он сильный человек", — сказал Шуфутинский. Игорь Николаев - один из авторов музыки знаменитого хита Шуфутинского "Третье сентября".
Накануне кардиолог-терапевт Юрий Серебрянский заявил, что Николаева оставили в больнице, так как исполнителю может потребоваться вторая операция на сердце.
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