ФНС насчитала блогеру Лерчек штраф в размере 124 млн рублей

Налоговая инспекция выставила максимальный штраф блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиненной в уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 млн рублей. Несмотря на то что та еще в мае полностью погасила налоговую недоимку, столичная ИФНС № 43 обязала ее выплатить штраф в размере 40%, что составит 124 млн рублей.

По данным источника Business FM, решение о назначении штрафа было принято налоговой инспекцией 18 сентября. Адвокат Чекалиной Константин Третьяков подтвердил данную информацию. Он подчеркнул, что ее доверительница и ее муж «настроены конструктивно и готовы платить».

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«Для того чтобы выплатить штраф и пени, Чекалины 21 сентября подали ходатайство в Следственный комитет России о разблокировке их счетов, — сказал он. — Мы рассчитываем, что это будет сделано в ближайшее время».

Адвокат добавил, что, согласно предоставленному следствию отчета об оценке, стоимость арестованного у Чекалиных имущества составила около 2 млрд рублей.

По закону, при наличии смягчающих обстоятельств (добровольная выплата недоимки, совершение правонарушения впервые, наличие многодетной семьи, занятие благотворительностью и признания вины) штраф Чекалиным мог быть снижен до 20%, что вылилось бы в выплату ими 62 млн рублей. Однако налоговая инспекция назначила им стандартный, максимальный штраф в размере 40%. Константин Третьяков не стал комментировать этот момент.

Блогеру Валерии Чекалиной и ее мужу Артему Чекалину вменяется уклонении физлица от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) на сумму 311 млн рублей, а также отмывание 130 млн рублей (п. «б» ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ). Дело в отношении них возбудили в марте. В нем речь идет о 2020-2021 годах, когда индивидуальный предприниматель Чекалина Валерия Валерьевна при помощи мужа недоплатила налог на добавленную стоимость, а затем купила валюту, тем самым совершив легализацию незаконных доходов, считает следствие.

С 16 марта оба находятся под запретом определенных действий. Эта мера пресечения напоминает более легкую версию домашнего ареста. В июле столичное управление СК требовало ужесточить супругам Чекалиным меру пресечения, отправив их под домашний арест. Следствие обвинило обоих в том, что они, вопреки запрету, пользовались сотовой связью и интернетом. Но Пресненский суд Москвы в изменении меры пресечения отказал. Мосгорсуд счел решения районной инстанции правомерным.

Ранее адвокаты обвиняемых сообщили, что еще в начале мая Валерия Чекалина полностью возместила ущерб по делу в размере 311 млн рублей, однако налоговая инспекция до настоящего времени не учла данную сумму у себя на счете, уточнил Константин Третьяков. Защита ходатайствовала о прекращении дела, однако решение по этому вопросу до сих пор не принято.

«Следствие ждет заключения налоговой экспертизы, которую назначило еще 27 мая Следственное управление СК по Северному округу столицу, которое возбуждало дело, — сказал Третьяков.— Когда она будет окончена, нам неизвестно».

После жалоб защиты на следствие дело, перекочевавшее из СУ СК по САО столицы в столичный СК, впоследствии приняло к производству Главное следственное управление Следственного комитета России.