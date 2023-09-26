Поэт-песенник раскрыл секрет популярности Пугачевой

Уникальная способность Аллы Пугачевой «рвать все шаблоны» эстрады сделала ее крайне популярной среди любителей популярной песни в СССР, заявил NEWS.ru поэт-песенник Владимир Ильичев. По его словам, она считалась «русским Майклом Джексоном» для советской богемы и выделялась на фоне многочисленных солистов филармоний и участников вокально-инструментальных ансамблей.

Среди огромного количества ВИА и солистов различных филармоний только два явления не относились к категории элитарного дефицита в сфере эстрады — Алла Борисовна и группа «Машина времени». Первая рвала все шаблоны советской эстрады, вторые открыли целое направление в молодежной музыке, — отметил Ильичев.

Поэт также рассказал, что он был лично знаком с Примадонной. По его словам, он подрабатывал музыкантом в Сочи и играл в местной гостинице «Ленинград». Позже он был приглашен в ресторан, в котором ему и повстречалась Пугачева. Она предложила Ильичеву присоединиться к ней в качестве бэк-вокалиста на репетиционной базе в ДК «Москвич».

Из этой идеи ничего не вышло. Опыт показал, что стоять за спиной Примадонны и быть элементом декорационного оформления сцены — это не мое, — рассказал поэт-песенник.