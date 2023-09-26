ФНС разблокировала счета Блиновской

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ разблокировала привязанные к индивидуальному предпринимательству (ИП) банковские счета блогеры Елены Блиновской . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Наталию Сальникова.

«После того как отчеты были сданы, счета ИП Елене разблокировали», — добавила она, не уточнив, о каком количестве счетов идет речь.

Напомним, что Блиновская была задержана по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей. Также СМИ сообщали, что ее проекты проверяются группой экспертов на предмет мошенничества. По этой статье блогеру может грозить до 10 лет колонии. 21 июля суд продлил Блиновской домашний арест до 26 октября.