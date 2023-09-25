Стало известно, кто ухаживает за перенесшей инсульт Федосеевой-Шукшиной
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится под надежным присмотром. Об этом рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» Анна Трегубенко, внучка артистки, пишет «Комсомольская правда».
В июне 2023 года Федосеева Шукшина была госпитализирована с инсультом. В клинике и реабилитационном центре она провела несколько месяцев.
Анна пояснила, что в больницу Лидию Николаевну направила ее дочь, Ольга Шукшина. После того, как актриса пожаловалась на проблемы в работе левой руки, дочь вызвала ей скорую.
По словам Трегубенко, Ольга полностью оплатила лечение в центре. Она добавила, что в медицинском учреждении внимательный персонал, новое оборудование.
Ольга Васильевна почти не отходит от актрисы, констатировала Анна.
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