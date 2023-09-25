Настасья Самбурская заявила, что ей неинтересны слабые мужчины

Актриса Настасья Самбурская заявила в Instagram, что ей неинтересны "слабенькие" мужчины.

© samburskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Таким образом Самбурская ответила на замечание одного из подписчиков. Звезде заявили, что своим дерзким поведением она отталкивает "хороших мужчин". Артистка уверила, что это "естественный отбор".

Самбурская отметила, что ей не нужен мужчина, который будет пугаться только при ее виде.

Самбурская была замужем один раз. С 2017 по 2018 год она состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. Актриса рассказывала, что экс-супруг поднимал на нее руку и постоянно подвергал эмоциональному насилию.

Самбурская известна по роли Кристины Соколовской в сериалах "Универ. Новая общага" и "Универ. 10 лет спустя". Она также играла в таких картинах, как "Верни мою любовь", "Ласточкино гнездо", "Полицейский с YouТюба", "Беспринципные".