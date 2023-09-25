Игоря Николаева оставили в больнице на несколько дней

Врачи продлили пребывание композитора Игоря Николаева в клинике еще на несколько дней. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Источник в медицинских кругах уточнил, что народный артист России проведет в стационаре больше времени, чем планировалось изначально, из-за особенностей динамики восстановления музыканта.

Концерты, назначенные на первую половину ноября, пришлось перенести на 2024 год. Отложены выступления в Тюмени, Омске, Новосибирске и Красноярске.

При этом выступление Николаева в Москве 18 ноября не отменяется, билеты на него обойдутся покупателю в сумму от 9,5 тысячи рублей до 25 тысяч рублей.

Врачи также не отпустили Игоря Николаева домой на празднование 13-летия совместной жизни с супругой Юлией Проскуряковой.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у народного артиста РФ якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. 19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар. 22 сентября сообщалось, что Николаев поправляется после операции и занимается гимнастикой и ЛФК.