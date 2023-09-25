Юлия Савичева описала состояние после выкидыша словами «высохшая корка лимона»

"Период был страшный, потому что помимо моральной и физической усталости, у нас начались проблемы в семье: нам тяжело было с этим справиться. Были от меня необдуманные и резкие поступки. Я начала еще больше уходить в работу, и это меня больше разрушало. Я была, как корка от лимона высохшая", - вспомнила Савичева.

Она отметила, что в этот момент решила поставить карьеру на паузу и связалась со своим продюсером Максимом Фадеевым. По словам Савичевой, в тот момент ей нужно было время, чтобы прийти в себя. Звезда рассказала, что Фадеев "отпустил" ее, так как не может запретить ей беременеть и рожать. Савичева призналась, что ей понадобилось полгода для восстановления отношений в семье.