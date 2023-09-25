Дана Борисова рассказала о реакции отца на ее участие в телешоу про генетику

"Моя генеалогия до 1917 года, топ-10 генетически предрасположенных заболеваний, четыре региона мира, откуда пошли мои предки. Очень люблю свою экс-соведущую Елену Хангу. Так комфортно как с ней в кадре мне никогда ни с кем не было", - отметила Борисова.