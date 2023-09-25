Дана Борисова рассказала о реакции отца на ее участие в телешоу про генетику

Дана Борисова раскрыла реакцию отца на ее участие в телешоу про генетику
Телеведущая Дана Борисова в своем Instagram рассказала, как сходила на шоу к Елене Ханге, на котором ей рассказали о генеалогическом древе. Об этом пишет The Voice.
"Моя генеалогия до 1917 года, топ-10 генетически предрасположенных заболеваний, четыре региона мира, откуда пошли мои предки. Очень люблю свою экс-соведущую Елену Хангу. Так комфортно как с ней в кадре мне никогда ни с кем не было", - отметила Борисова.
При этом телеведущая отметила, что ее отец Александр крайне негативно отнесся к ее решению пойти на телешоу.
По словам Борисовой, родственник заблокировал ее, а после и вовсе попросил забыть его номер телефона. Телеведущая нашла такую реакцию странной.
"Забудь мой номер, дай пожить без всей грязи для себя. Думаю, я это заслужил, твое мнение меня не интересует", - написал Александр Борисов.
Борисова воспитывает 15-летнюю дочь Полину от бизнесмена Максима Аксенова. Телеведущая жаловалась, что экс-супруг практически перестал участвовать в жизни девочки и уделять ей внимание. Звезда несколько лет боролась с бывшим мужем за алименты. В июле 2023 года Борисова подписала мировое соглашение с Аксеновым.