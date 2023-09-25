Эммануил Виторган ушел со спектакля из-за истерики младшей дочери
Супруга актера Эммануила Виторгана Ирина Млодик в своем Instagram опубликовала видео, на котором их маленькая дочь Клара плачет из-за разбойников в театре.
"Испугалась Кларочка разбойников на сцене... Пришлось уйти со 2-го акта... И смех, и грех", - написала Млодик.
На кадрах видно, как четырехлетняя девочка плачет, потому что боится переодетых в разбойников актеров. Звездная пара пытается успокоить дочь, заверив, что мужчины совсем не страшные. Однако родителям не удалось унять слезы Клары, поэтому они были вынуждены уйти из театра.
Актер в 2002 году женился на своей возлюбленной Ирине Млодик (в девичестве. — "Газета.Ru"), которая моложе него на 23 года. Супруги воспитывают двоих детей: помимо Клары у них есть пятилетняя девочка Этель. Жена артиста не скрывает, что растить дочерей им помогают няни, но многое бизнесвумен делает сама. Ирина Виторган говорила подписчикам, что мечтала о детях, поэтому все свободное время посвящает им.