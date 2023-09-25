Нелли Кобзон поделилась воспоминаниями о муже

"...Когда я в первый раз увидела тебя, ты был совсем не похож на свой экранный образ. Высокий, красивый, харизматичный, стильно одетый. Я вышла за тебя замуж, когда мне было 20 лет, и ты меня многому научил, воспитал, организовал. Что-то я постигала вопреки тебе, что-то назло, что-то во имя тебя. Мы были совершенно разными людьми, но ты всегда вел себя со мной на равных. Я тебе за это очень благодарна", - сказала вдова.