Актер Артем Ткаченко стал жертвой криптомошенников
Актер Артем Ткаченко стал жертвой мошенничества на крипторынке – он отдал 10 биткоинов и еще несколько миллионов рублей «успешному инвестору» Григорию Мулузяну. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Жертвой Мулузяна ранее стал Павел Деревянко.
Около двух лет назад Ткаченко познакомился с Мулузяном при посредничестве коллеги. Аферист сообщил Ткаченко о возможности заработать. Требовалось лишь передать ему доступ к криптокошельку.
«Первое время все шло нормально: Ткаченко получал 10% ежемесячного дохода от 7,5 биткоинов, инвестированных в Мулузяна», - сообщает Telegram-канал.
Однако затем прибыль начала уменьшаться. Ткаченко попытался выполнить вход в свой кошелек, однако обнаружил, что лишился к нему доступа.
Мошенник пояснил, что это связано с попыткой зайти в аккаунт с территории Крыма. Выяснилось, что 10 биткоинов актера оказались заморожены, но Мулузян предложил ему решить проблему за 0,5 биткоина. Он сослался на друга, который может помочь в обходе запрета.
Чуть более года назад от мужчины поступило предложение о выкупе его криптобизнес за $150 тысяч. Позднее он порекомендовал им осуществить продажу своих биткоинов в связи с ослаблением курса криптовалюты.
Так, Ткаченко остался без криптобизнеса и средств за биткоины. Он обратил в полицию. Актер оценил сумму ущерба в 6 миллионов рублей и в $200 тысяч.