Актер Артем Ткаченко стал жертвой криптомошенников

Актер Артем Ткаченко стал жертвой мошенничества на крипторынке – он отдал 10 биткоинов и еще несколько миллионов рублей «успешному инвестору» Григорию Мулузяну. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Жертвой Мулузяна ранее стал Павел Деревянко.

Около двух лет назад Ткаченко познакомился с Мулузяном при посредничестве коллеги. Аферист сообщил Ткаченко о возможности заработать. Требовалось лишь передать ему доступ к криптокошельку.

«Первое время все шло нормально: Ткаченко получал 10% ежемесячного дохода от 7,5 биткоинов, инвестированных в Мулузяна», - сообщает Telegram-канал.

Однако затем прибыль начала уменьшаться. Ткаченко попытался выполнить вход в свой кошелек, однако обнаружил, что лишился к нему доступа.

Мошенник пояснил, что это связано с попыткой зайти в аккаунт с территории Крыма. Выяснилось, что 10 биткоинов актера оказались заморожены, но Мулузян предложил ему решить проблему за 0,5 биткоина. Он сослался на друга, который может помочь в обходе запрета.

Чуть более года назад от мужчины поступило предложение о выкупе его криптобизнес за $150 тысяч. Позднее он порекомендовал им осуществить продажу своих биткоинов в связи с ослаблением курса криптовалюты.