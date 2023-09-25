Звезда «Ранеток» купила четырехкомнатную квартиру в Москве

Экс-участница группы "Ранетки" Евгения Огурцова рассказала подписчикам своего Instagram, что стала обладательницей собственного жилья в Москве.
33-летняя актриса и певица опубликовала фотографию со своим мужем Николаев Осиповым. Супруги держали в руках документы и ключи от новой квартиры в Москве.
"Квартира наша. Теперь можно поздравить официально! Сегодня мы получили ключи от нашей четырехкомнатной квартиры! Ура! Ура! Ура!" - подписала снимок Евгения Огурцова.
Артистка уточнила, что квартиру они принимали с экспертом, который обнаружил много недочетов.
"Эксперт накатал недочетов на шесть страниц, так что будем заниматься этим вопросом. Но уже с ключами! Очень-очень радостно", - поделилась звезда.
Евгения Огурцова добавила в сториз несколько видео, в которых продемонстрировала поклонникам новую квартиру.
"Прямо перед домом ипподром. Вернусь к верховой езде, буду ходить туда заниматься", - добавила артистка, показывая вид из окна.
Евгения Огурцова была замужем за музыкантом Павлом Авериным. Во втором браке — с дизайнером Анатолием Романовым — у нее родился сын Марк. С 2019 года Огурцова замужем за музыкантом и продюсером Николаем Осиповым. В 2021 году у пары родилась дочь Ева.