В Екатеринбурге обокрали актера «Уральских пельменей»

Звезда «Уральских пельменей» Сергей Ершов заявил о похищении у него из машины в Екатеринбурге ноутбука и документов. Об этом пишет E1.RU.

© Соцсети

По словам артиста, кража произошла вечером 24 сентября, когда он приехал на студию звукозаписи для работы над новым сериалом. После того, как актер припарковался и зашел в студию, ему позвонили из компании, которая устанавливала сигнализацию.

«Сообщают, что зарегистрировали вскрытие машины. Я выхожу — а заднее стекло разбито, украден мой ноутбук и рюкзак», - рассказал Сергей Ершов.

Актер отметил, что в ноутбуке было очень много важной для него информации, в том числе и о новом сериале, и призвал похитителей вернуть ему документы и технику за вознаграждение.

«Ноутбук все равно с паролем. Разве есть смысл с ним что-то делать? Верните ноутбук, иначе страна потеряет немало юмора», - попросил Сергей Ершов.

В УМВД Екатеринбурга заявили, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия и ведется поиск похитителей.