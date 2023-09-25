Дочь Малафеева вновь легла в реабилитационный центр

Дочь Вячеслава Малафеева вынуждена вновь обратиться к специалистам. С детства у девушки есть психологическая травма, с которой она борется по сей день. Если раньше это ее мало волновало, то сейчас Ксения решила взяться за свое здоровье.

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Дело в том, что в детстве Ксюша занималась разными видами спорта, ходила на секции: теннис, фигурное катание, художественная гимнастика, танцы. Известно, что спортсменам приходится ограничивать себя в еде. Из-за этого в организме дочери футболиста произошел сбой. Также в подростковом возрасте у Ксении Малафеевой появились комплексы из-за низкого роста. На тот момент Вячеслав Малафеев уже женился на Екатерине, которая воспитывала его детей. Женщина начала замечать, что Ксюша незаметно выплевывает еду на салфетку, которую клала на колени.

«Все в порядке, это вы хотите быть жирными», — говорила Ксения.

Родители водили девочку по разным врачам, в том числе и к психологу. Были результаты, наступала ремиссия, но не долгосрочная и все начиналось сначала. Сейчас, проживающая, в Дубае Ксения, собралась решить эту проблему.

«У меня расстройство пищевого поведения, оно у меня уже 10 лет. С 11 лет у меня была анорексия, в 14 лет у меня началась булимия и я хочу раз и навсегда уже закрыть этот вопрос. Поэтому это очень осознанный и важный шаг в моей жизни — в октябре, через три недели я ложусь в больницу», — заявила Малафеева.