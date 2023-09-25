Звезда сериала «Кадетство» сделал предложение возлюбленной
Кирилл Емельянов получил известность после того, как получил роль кадета Сырникова в сериале «Кадетство». Когда актёру было 19 лет, он впервые стал отцом. В таком юном возрасте он уже вступил в семейную жизнь с Екатериной Директоренко, которая старше его на 6 лет.
Емельянов не мог смириться с семейным укладом, ему хотелось свободы. Но в семье родилось два сына. Актёр не считает себя хорошим отцом, поскольку мало времени уделял наследникам. С супругой был скандальный развод. Если раньше Кириллу хотелось больше свободы, то сейчас молодой человек готов к тихой семейной жизни. Уже три года Емельянов встречается с девушкой по имени Ольга. Их познакомила общая подруга. Первое время пара общалась по видеосвязи, так как девушка находилась в Африке. Недавно Кирилл сделал Ольге предложение руки и сердца.
«Я сделал ей предложение банально. Просто знал, что она, как и любая девушка, этого хочет. У нас пока еще не было свадьбы. Мы как-то ее очень глобально нафантазировали, что она пока не входит в семейный бюджет. Я просто купил хорошее кольцо», — рассказал актёр на шоу «PRO Жизнь».
Емельянов признается, что ему тяжело без отношений, а избранница всячески вдохновляет его и помогает ответственно подходить к жизни. Он восхищается ее чуткостью.
«Она видит все мои слабые стороны, но никогда про них не скажет. Она просто сделает так, чтобы я их сам исправил. Никогда не будет тыкать пальцем. Кто бы что ни говорил, один мужик не выживет никогда. Я это понял, когда у меня долгий период никого не было. Тогда случались глупости. А когда рядом такая девушка, хочется соответствовать», — признался артист.
Интересно, что Кирилл пока не познакомил будущую супругу со своими детьми: Степаном и Василием. Но в ближайшие будущем он планирует это сделать.
«Просто не было возможности. Вообще, когда я сразу же знакомил с детьми своих предыдущих девушек, то в отношениях ничего не получалось. Не знаю почему. Если появится такой случай, то, конечно, я обязательно ее познакомлю, потому что это надо сделать. Мои дети — это неотъемлемая часть меня», — отметил Кирилл.