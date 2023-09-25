Звезда сериала «Кадетство» сделал предложение возлюбленной

«Она видит все мои слабые стороны, но никогда про них не скажет. Она просто сделает так, чтобы я их сам исправил. Никогда не будет тыкать пальцем. Кто бы что ни говорил, один мужик не выживет никогда. Я это понял, когда у меня долгий период никого не было. Тогда случались глупости. А когда рядом такая девушка, хочется соответствовать», — признался артист.