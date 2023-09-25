Мария Кожевникова в четвертый раз родила

Актриса Мария Кожевникова сообщила в своем Instagram, что стала мамой в четвертый раз.

"Четвертый раз мама. Добро пожаловать! Любовь и благодарность", - написала Кожевникова.

В комментариях под постом фанаты поддержали роженицу и поздравили ее с рождением ребенка. Из-за бирки синего цвета на руке младенца многие предположили, что у звезды родился мальчик.

mkozhevnikova/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У знаменитости трое детей от бизнесмена Евгения Васильева: старшему сыну Ивану восемь лет, среднему Максиму семь лет, а младшему Василию пять лет. Пара вместе с 2013 года, официально они не женаты, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет никакого значения — для нее важно, что они обвенчалась в православном монастыре в Ницце.