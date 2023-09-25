Львам не стоит беспокоиться по пустякам, а Весам нужно вовремя пойти на уступки: гороскоп на вторник, 26 сентября

Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 сентября.

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Первая половина дня обещает быть довольно сложной. Вы будете вынуждены заниматься исправлением чужих ошибок и брать на себя ответственность за других людей. Все это, конечно, вряд ли поспособствует хорошему настроению и заставит вас изрядно понервничать. Постепенно ситуация изменится в лучшую сторону, и вам станет проще справляться со многими делами. До обеда желательно не только не решать финансовые вопросы, но и даже обсуждать их, — легко совершить ошибку во всем, что касается денег. После обеда вы уже точно будете знать, как нужно поступить. Вероятно получение какого-то интересного предложения, на которое не нужно торопиться давать ответ, — дайте себе время все тщательно обдумать.

Неблагоприятный день в плане общения. Любые встречи будут проходить весьма напряженно и не приносить того результата, на который вы рассчитывали. Воздержитесь от решения финансовых и имущественных вопросов, а также не обсуждайте начало сотрудничества с новыми партнерами или работодателями – подобные переговоры вряд ли будут удачными. Если вы будете нуждаться в совете со стороны, то обращайтесь за ним только к тем людям, которым целиком и полностью доверяете. Всем остальным лучше и не знать о ваших трудностях и проблемах. Вечером желательно «выкинуть» из головы все рабочие проблемы и спокойно отдохнуть.

Сегодня вам необходимо настроиться на борьбу непосредственно с утра. Отличные результаты не будут даваться легко, но если вы не пожалеете усилий, то обязательно преуспеете во многих делах. Окружающие станут вам больше мешать, чем помогать, причем, делать это будут не только соперники и недоброжелатели, но и те люди, которых вы всегда считали своими союзниками. Они вряд ли станут целенаправленно возводить преграды на вашем пути, но могут допустить серьезные ошибки, из-за которых вы можете пострадать. К счастью, сегодня вы будете в отличной форме, а потому у вас на все хватит и сил, и энергии. Вечер может порадовать вас разными приятными неожиданностями.

Несмотря на то, что вас ожидает непростой день, он обещает быть очень удачным и плодотворным. Вы станете смотреть на вещи реально, не витая в облаках и не предаваясь иллюзиям. Благодаря такому подходу вы сможете добиться успеха там, где все остальные потерпели поражение. В районе обеда вы можете получить заманчивое деловое предложение, а также может напомнить о себе человек, с которым вы когда-то вместе работали, и поделиться с вами интересной идеей или планом. Финансовая картина благоприятная: представится возможность вложить деньги в выгодный проект. Все поездки этого дня, как деловые, так и развлекательные, сложатся хорошо: вы получите массу удовольствия и новых впечатлений. Вечером вы можете урегулировать давние споры и разногласия с родственниками, а также помириться с человеком, с которым были в ссоре.

Этот день обещает быть весьма удачным. Вас будут переполнять новые планы и идеи, а также необходимые для их воплощения в жизнь энергия и энтузиазм. Если вы не станете беспокоиться по пустякам, то это будет абсолютно правильным решением, поскольку уже вскоре все возникшие в этот день трудности и проблемы останутся в прошлом. Вторая половина дня порадует вас приятными встречами и интересными знакомствами. Вы будете легко находить подход к людям и многим понравитесь. Вероятно начало яркой и захватывающей романтической истории, которая может сыграть в вашей жизни важную роль. Вечером вам представится шанс помочь попавшему в беду старому другу – не упустите его.

Благоприятный день для сложной и ответственной работы. Вы с легкостью найдете себе новых союзников, причем, на вашу сторону неожиданно могут встать очень влиятельные люди. Благодаря какому-то удачному совпадению вы успешно завершите какое-то важное дело, а также заключите выгодную сделку и значительно увеличите свои доходы. Отношения с близкими людьми будут складываться ровно и гармонично: вам удастся спокойно обсудить вопросы, которые прежде приводили лишь к ссорам и разногласиям, и обо всем договориться. Вы с готовностью поддержите тех, кто вам дорог, и они, наверняка, ответят вам тем же. Вечером рискуете попасть под дурное влияние людей, имеющих сомнительную репутацию: чтобы не стать их жертвой, держитесь от них как можно дальше.

Сегодня вам будет сложно уделять работе должное внимание, поскольку ваши мысли будут заняты совершенно посторонними вещами. Вероятны споры и разногласия с коллегами, которые могут привести к конфликту, если вы не захотите вовремя пойти на уступки. Могут ухудшиться отношения даже с давними партнерами и союзниками: вы почувствуете, что вам стали меньше доверять. В личной жизни, к счастью, никаких проблем не возникнет: близкие люди всегда будут на вашей стороне и во всем поддержат. В этот день можно разговаривать о будущем, обсуждать общие планы, обмениваться интересными задумками. Вечер благоприятен для занятий спортом и оздоровительных процедур – они окажут заметный эффект.

Этот день благоприятен для решения важных и сложных вопросов. Сейчас вам под силу разобраться в любой неоднозначной ситуации, сосредоточившись и заметив все детали, которые впоследствии могут сыграть важную роль. Вам совершенно незачем торопиться, а потому есть время все обдумать и взвесить, перед тем как совершить любой поступок. Союзники будут понимать вас буквально с полуслова. Несколько сложнее поладить окажется с близкими людьми: вероятны споры, обиды и взаимные претензии. Воздержитесь от обсуждения важных и, тем более, спорных вопросов: дело может окончиться серьезной ссорой. Вечер подходит для того, чтобы спокойно отдохнуть и восстановить силы: постарайтесь не планировать на это время ничего утомительного.

Сегодня вас ожидают трудности в общении с окружающими: вы можете услышать больше критических замечаний, чем хвалебных слов, причем, даже от тех людей, которые раньше всегда вас поддерживали. К счастью, вы совсем не станете расстраиваться по этому поводу, сохраните оптимизм и продолжите двигаться в выбранном направлении, делая только то, что сами считаете нужным. Благодаря такому подходу вам удастся достичь многих из поставленных целей: вы не только добьетесь большего, чем рассчитывали, но и заодно научитесь чему-то новому, что вскоре вам обязательно пригодится. Вечером можно вернуться к своему старому хобби или увлечению – это будет и приятно, и интересно. Если любимый человек вас о чем-то попросит – постарайтесь ему в этом не отказать: это пойдет на пользу вашим отношениям.

Первая половина дня будут наполнена какими-то мелкими неприятными происшествиями и незначительными потерями. Ничто из этого не заставит вас утратить оптимизм, и такой подход будет вполне оправдан: в ближайшие часы влияние позитивных тенденций будет лишь усиливаться, и вы преодолеете любые трудности. Вероятно получение заманчивого делового предложения – можете его принимать без долгих раздумий, и вы точно не пожалеете о сделанном выборе. Вторая половина дня благоприятна для укрепления семейных связей и приятного общения с родственниками. В это время лучше не отправляться в поездки – они лишь вас сильно утомят и окажутся совсем не такими интересными, как бы вам хотелось.

Несмотря на то, что сегодня многое пойдет не так, как вы планировали, у вас не будет серьезных поводов для беспокойства. Вы легко поймете, что нужно сделать для достижения поставленных целей и быстро найдете выход из непростых ситуаций. Все это будет возможным благодаря подсказкам вашей интуиции – сегодня вы можете полностью на них положиться. После обеда вероятно получение какой-то важной информации: благодаря наблюдательности вы станете замечать все, что происходит вокруг, до мельчайших подробностей, и сделаете из увиденного правильные выводы. Если близкие люди прислушаются к вашим советам, то точно об этом не пожалеют. Вечером вам предстоит обсуждение важных семейных проблем.