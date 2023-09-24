Буйнов рассказал об участии в интимной фотосессии

Александр Буйнов когда-то участвовал в проектах фотографа Екатерины Рождественской. В первой фотосессии он снимался в образе Александра Сергеевича Пушкина. А во второй певцу пришлось позировать без одежды, изображая скульптуру Огюста Родена «Мыслитель». Об этом пишет gazeta.ru.

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Александру наложили специальный грим «как у культуристов», чтобы лучше выделялись мышцы.

Но эти снимки так никогда и не были опубликованы. Почему-то они не попали и к самому артисту, о чем он теперь очень жалеет. В эфире шоу «Ты не поверишь!» Буйнов рассказал, что даже обращался к Екатерине Рождественской, но прошло уже много времени и не сохранилось даже негативов.

Тем не менее, исполнитель не теряет надежды, что кто-то мог скопировать и сохранить фотографии. Он мечтает заполучить их для личного архива.