Дробыш назвал певицу Mia Boyka  "люстрой" из массмаркета

Продюсер объяснил, что часто слышит от молодых артистов о страхах перед выступлениями. И тут его мнение однозначно – есть страх сцены – меняй профессию. Он предложил таким артистам заняться «кройкой и шитьем», - сообщает СтарХит.

«Как бы он (Шура) ни волновался, как бы ни переживал, его голос, его произношение, его харизма, все вместе взятое — это Картье. Слегка пошарпанное, с отколотым бриллиантиком, но бриллиантиком. А это (МIA BOYKA) люстра, но из «Икеи» !» — резюмировал он.

Ранее певец Прохор Шаляпин в эксклюзивном интервью NEWS.ru объяснил, почему продюсер и композитор Виктор Дробыш не стал с ним работать после проекта «Фабрика звезд». По мнению исполнителя, это произошло потому, что продюсер сотрудничает только с теми артистами, за которых платят обеспеченные родственники или спонсоры. А за Шаляпина, по словам самого певца, платить было некому.