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Подруга Гришечкина опровергла слухи об алкоголизме покойного актера

После смерти Вячеслава Гришечкина в СМИ и социальных сетях появилась информация об алкоголизме заслуженного артиста и его асоциальном поведении. Бывшая возлюбленная покойного продюсер Диана Бичарова обрушилась на сплетников, объяснив

Подруга Гришечкина опровергла слухи об алкоголизме покойного актера
© РИА Новости

журналистам СтарХита, что большинство сплетен не имеют под собой никакой почвы.

Диана сказала, что что после смерти жены в 2017-м Гришечкин действительно впал в глубокую депрессию и запил, но позже прошел успешную реабилитацию, и о алкоголизме речи не было. Зато были серьезные проблемы с сердцем, которые в итоге и привели к смерти актера.

«Каждый ищет возможность напомнить о себе, опорочить человека, рассказать, как он якобы бомжевал на лавочках в пьяном угаре! А кто это говорит? Человек, который от силы видел Славу на каких-то общих тусовках один-два раза? Прям близкий друг?!» — заявила Бичарова.

Гришечкин не собирался никуда уезжать из Москвы: у него было много творческих планов. В частности, он регулярно выступал перед солдатами в частях и госпиталях.

Не оставили в покое сплетники даже собаку Гришечкина по кличке Беня, которая якобы осталась никому не нужной. Пес, объяснила продюсер, был взят из приюта, теперь же заботится о животном директор актера Максим Миллер. Диана резюмировала, что смерть хорошего человека превратили в «цирк и клоунаду».

Последние свои дни звезда франшизы "Солдаты" провел в больнице.

19 сентября артиста проводили: сначала с ним попрощались в Театре на Юго-Западе, у истоков которого стоял Гришечкин, потом - отпели в храме Архангела Михаила. Далее, как рассказала "СтарХиту" близкая подруга 61-летнего актера Диана Бичарова, его тело кремировали. Прах захоронят на могиле супруги артиста Анны.

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