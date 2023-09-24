Подруга Гришечкина опровергла слухи об алкоголизме покойного актера

После смерти Вячеслава Гришечкина в СМИ и социальных сетях появилась информация об алкоголизме заслуженного артиста и его асоциальном поведении. Бывшая возлюбленная покойного продюсер Диана Бичарова обрушилась на сплетников, объяснив

журналистам СтарХита, что большинство сплетен не имеют под собой никакой почвы.

Диана сказала, что что после смерти жены в 2017-м Гришечкин действительно впал в глубокую депрессию и запил, но позже прошел успешную реабилитацию, и о алкоголизме речи не было. Зато были серьезные проблемы с сердцем, которые в итоге и привели к смерти актера.

«Каждый ищет возможность напомнить о себе, опорочить человека, рассказать, как он якобы бомжевал на лавочках в пьяном угаре! А кто это говорит? Человек, который от силы видел Славу на каких-то общих тусовках один-два раза? Прям близкий друг?!» — заявила Бичарова.

Гришечкин не собирался никуда уезжать из Москвы: у него было много творческих планов. В частности, он регулярно выступал перед солдатами в частях и госпиталях.

Не оставили в покое сплетники даже собаку Гришечкина по кличке Беня, которая якобы осталась никому не нужной. Пес, объяснила продюсер, был взят из приюта, теперь же заботится о животном директор актера Максим Миллер. Диана резюмировала, что смерть хорошего человека превратили в «цирк и клоунаду».

Последние свои дни звезда франшизы "Солдаты" провел в больнице.