Стало известно, почему на могиле Токарева до сих пор нет памятника

Вилли Токарев был похоронен на Калитниковском кладбище в Москве еще в 2019 году. Но на его могиле до сих пор нет памятника, установлен лишь деревянный крест.

Старший сын Вилли Токарева Антон объясняет, что из-за отсутствия средств не в состоянии обустроить могилу отца. Он тратит все деньги на учебу Егора, его сына и внука Вилли. Для этого он уже он продал участок земли и мотоцикл, теперь очередь за квартирой. По его словам, единственное, что досталось его семье от отца, - золотой мундштук для саксофона внука артиста Егора. А состояние шансонье оценивалось более чем в 100 миллионов рублей.

При этом такая же участь постигла и сына от второго брака Алекса, который живет в Нью-Йорке, - пишет портал vokrug.tv.

Среди имущества шансонье есть недвижимость в Москве и Нью-Йорке, дача в Ялте и авторские отчисления — все это перешло вдове музыканта Юлии и детям Эвелине и Милену.

Что касается установки памятника, то помочь в этом вопросе вызвались коллеги исполнителя Михаил Шуфутинский и Александр Розенбаум. Они готовы дать благотворительный концерт, чтобы установить мемориал. Однако вдова Токарева Юлия, хотя и подтвердила, что ее семья планирует заняться увековечением памяти покойного, но когда именно – не сообщила.