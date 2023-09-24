Лада Дэнс рассказала, что судится с бывшим мужем
Лада Дэнс в августе попала в автоаварию, от последствий которой до сих пор не оправилась окончательно. Так, будучи гостьей на музыкальном проекте «Подкаст. Лаб. Неформат» на Первом канале, она рассказала, что продолжает страдать от полученных травм.
«У меня до сих пор опухает нога. Сижу тут, улыбаюсь, а боли адские. Не хочу про это рассказывать, организм все плохое быстро выключает», - сообщила певица.
После случившегося Ладу поддержали многие коллеги по цеху. Как пишет «Комсомольская Правда», это были Дима Билан, Вадим Галыгин, Витас и дригие артисты. В студию к Андрею Малахову на программу, посвященную Дэнс, пришел ее бывший продюсер и гражданский супруг Леонид Величковский, который писал музыку к ранним хитам Лады.
Оказалось, что певица до сих пор судится Величковским.
«Мне было очень странно его увидеть. Леня, с которым мы судимся уже сколько лет. Первый альбом мы писали вместе, но я не думала, что так все будет. Там стоит его фамилия. И Леня просто продал, не предупредив меня, мое наследие в 2008 году. Сейчас продолжает – Оле Бузовой, другим артистам. Не имея на это прав. И пришел с цветами на программу. Неожиданно. Я сделала такое лицо, думаю, да…, – объяснила Лада.
Напомним, что авария с участием трех автомобилей, в одном из которых находилась Лада Дэнс, произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа. Певица получила закрытую черепномозговую травму, сотрясение мозга и травму бедра.