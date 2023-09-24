Лада Дэнс рассказала, что судится с бывшим мужем

«Мне было очень странно его увидеть. Леня, с которым мы судимся уже сколько лет. Первый альбом мы писали вместе, но я не думала, что так все будет. Там стоит его фамилия. И Леня просто продал, не предупредив меня, мое наследие в 2008 году. Сейчас продолжает – Оле Бузовой, другим артистам. Не имея на это прав. И пришел с цветами на программу. Неожиданно. Я сделала такое лицо, думаю, да…, – объяснила Лада.