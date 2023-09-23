Актер Соломатин стал жертвой бывшего друга Волочковой

«Также в этой схеме он не один, нам неизвестно насколько велика компания, которая выманивает деньги у людей. Я считаю, что такого человека необходимо посадить. Сейчас с деньгами вряд ли у них что-нибудь найдут, хотя не исключено. Но такой человек, который обманул столько людей — должен сидеть. И вместе с теми, кто участвовал в этой схеме: Антон, Кристина, Юля. И кто еще мне неизвестно. Но я надеюсь, что следствие найдет всех необходимых участников», — рассказал потерпевший.