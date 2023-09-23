Актер Соломатин стал жертвой бывшего друга Волочковой
Дмитрий Дюран, кондитер, которого Анастасия Волочкова называла своим приятелем, задержан за мошенничество. Одной из жертв бывшего друга балерины стал актер Сергей Соломатин. Он рассказал журналистам 5 Канала, как попался на крючок обещанных дивидендов.
Сергей увидел на популярном сайте объявление, где искали инвестора для кондитерского дела. Заинтересовался и встретился с его подателем – это и был Дюран. Дмитрий произвел хорошее впечатление на актера. Был заключен договор. Некоторое время Соломатин четко получал оговоренные проценты. Потом он согласился на предложение внести еще денег. Его вклад достиг миллиона рублей, и тут выплаты прекратились.
Позднее Сергей нашел еще группу пострадавших людей. Оказалось, что у Дюрана были подельники.
«Также в этой схеме он не один, нам неизвестно насколько велика компания, которая выманивает деньги у людей. Я считаю, что такого человека необходимо посадить. Сейчас с деньгами вряд ли у них что-нибудь найдут, хотя не исключено. Но такой человек, который обманул столько людей — должен сидеть. И вместе с теми, кто участвовал в этой схеме: Антон, Кристина, Юля. И кто еще мне неизвестно. Но я надеюсь, что следствие найдет всех необходимых участников», — рассказал потерпевший.
Анастасия Волочкова подчеркнула, что знает Дмитрия как порядочного человека. Она не исключает, что его могли подставить. При этом балерина отметила: если бы Дюран скрывался, он вряд ли бы так часто появлялся на светских раутах и мероприятиях, которые она тоже посещала. Скорее всего, он бы покинул территорию России.