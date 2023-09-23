Николаев ответил жене из больницы

Игорь Николаев сейчас находится в больнице после операции на сердце. Еще в начале года ему делали стентирование сосудов сердца. А недавно музыканту срочно сделали еще одну операцию – коронарное шунтирование, которая необходима для восстановления кровотока артерий, - пишут dni.press.

Недавно народного артиста перевели из реанимации в обычную палату и у него появилась возможность пользоваться телефоном. Супруга певца Юлия Проскурякова сообщила в микроблоге о том, что у них с Николаевым годовщина свадьбы, с которой поздравила себя и мужа.

А Игорь Николаев в комментариях оставил в ответ три сердечка.