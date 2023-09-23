Бывший муж Кэти Перри прокомментировал обвинения в изнасилованиях

В прошлую субботу стало известно об очередной голливудской отмене: комика и актера Рассела Брэнда обвинили в сексуализированном насилии сразу четыре женщины. За прошедшую неделю к ним присоединились еще несколько жертв бывшего мужа Кэти Перри, которые поделились своими историями с журналистами. Впрочем, нашлись и те, кто решил поддержать комика. Так, в его защиту высказались Илон Маск и скандальный блогер Эндрю Тейт — так себе компашка, согласитесь. Но сам Брэнд прокомментировал обвинения только сейчас.

В коротком видео 48-летний актер поблагодарил своих сторонников за то, что они «ставят под сомнение информацию, которую им предоставляют», и одновременно обвинил британское правительство в стремлении подвергнуть его цензуре. В общем, как обычно, списал все на теории заговора: в последнее время Брэнд отошел от кино и зарабатывал на жизнь записью подкастов, в которых не раз выступал с, мягко говоря, неоднозначными комментариями о мировых событиях.

Новое видео Брэнда появилось всего через несколько часов после того, как еще одна женщина поделилась своей ужасающей историей: мужчина якобы отказывался вызвать ей такси из своего дома, пока она не займется с ним оральным сексом. Тем временем другая жертва комика рассказала, что Брэнд без разрешения оголился перед ней за кулисами радиошоу BBC, о чем немедленно и без каких-либо последствий пошутил на самой программе. Подробно ответить на все эти обвинения Рассел пообещал в своем шоу на видеоплатформе Rumble, которая в отличие от YouTube отказалась демонетизировать его контент.