Светлаков прокомментировал свое возвращение на ТНТ

«Подумал: „Ура, я, кажется, закрою ипотеку!“ Если серьезно, то предложение вернуться на канал — это, конечно, радость. Как говорится: в гостях хорошо, а дома всегда лучше. На первых же съемках Comedy Club увидел ребят, с которыми давно не общались, потрогал декорации, ущипнул Бузову. Куда ни посмотри, везде родное и знакомое», — сказал Сергей.