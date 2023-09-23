Светлаков прокомментировал свое возвращение на ТНТ
Сергей Светлаков вернулся на ТНТ после пяти лет отсутствия. Он уже появился в нескольких шоу. И в беседе с журналистами издания 7 Дней рассказал о своих впечатлениях после встречи с руководством ТНТ.
«Подумал: „Ура, я, кажется, закрою ипотеку!“ Если серьезно, то предложение вернуться на канал — это, конечно, радость. Как говорится: в гостях хорошо, а дома всегда лучше. На первых же съемках Comedy Club увидел ребят, с которыми давно не общались, потрогал декорации, ущипнул Бузову. Куда ни посмотри, везде родное и знакомое», — сказал Сергей.
Шоумен признался, что очень рад возвращению в любимую среду.
«Я очень рад быть молекулой этого процесса, и, мне кажется, сейчас у ТНТ открывается второе дыхание. Ну что ж, с удовольствием подышим вместе!» — отмечает Светлаков.
Светлаков работал на канале ТНТ около десяти лет. Он снимался в шоу «Наша Russia», выступал в качестве приглашенной звезды Comedy Club, входил в жюри передач «Танцы» и «Comedy Баттл». В 2018 году комик перешел на СТС.