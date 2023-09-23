Автор хита «Чтоб не пил, не курил» задала Пугачевой вопрос о русофобии

Певица Катя Семенова назвала Вайкуле старой дурой
Композитор, поэт и исполнительница хита «Чтоб не пил, не курил» Екатерина (Катя) Семенова задала певице Алле Пугачевой вопрос о русофобии. Артистку, пообщавшуюся с журналистами в Благовещенске на XXI Открытом российском фестивале кино и театра «Амурская осень», цитирует aif.ru.
Семенова напомнила, как в 2022 году Пугачева обратилась к своим критикам, которые якобы «были холопами, а стали рабами».
«Об одном хочу спросить Аллу Борисовну: что ж ты перед холопами столько лет пела? Мир большой, ну правда. И нет такой профессии, которая позволяла бы одному человеку оскорблять других людей. Даже если ты великий, величайший артист», — сказала она.
Кроме того, певица дала резкую оценку своей коллеге Лайме Вайкуле, критически высказывающейся о российской власти.
«Она переделалась в «политолога», раздает интервью о политике. Этот человек теперь рассказывает, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) должен быть президентом России. Я не знаю, что с ней произошло — климакс у нее прошел много лет назад, вроде. Так что вывод для меня один: она просто дура старая», — заявила Семенова.
В октябре 2022 года Пугачева вместе с детьми и мужем, шоуменом Максимом Галкиным, улетела из России в Израиль.
В сентябре 2022 года Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.
Накануне певец Прохор Шаляпин заявил, что Пугачева ниже Зыкиной по значимости.
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