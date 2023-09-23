Автор хита «Чтоб не пил, не курил» задала Пугачевой вопрос о русофобии

«Она переделалась в «политолога», раздает интервью о политике. Этот человек теперь рассказывает, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) должен быть президентом России. Я не знаю, что с ней произошло — климакс у нее прошел много лет назад, вроде. Так что вывод для меня один: она просто дура старая», — заявила Семенова.