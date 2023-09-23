Сябитова призналась, что не верит в астрологию

«Я в астрологию не верю, как и в нумерологию. Пусть люди, кто занимаются этой историей, не обижаются. Я человек набожный, я мусульманка, и придерживаюсь мысли, что в будущее залезать нельзя. Это промысел божий и нечего там копаться. Это моя точка зрения», - объяснила телеведущая.