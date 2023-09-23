Сябитова призналась, что не верит в астрологию
Роза Сябитова утверждает, что не верит в астрологию, хотя целый сезон ее соведущей в программе «Давай поженимся!» была известный астролог Василиса Володина. Об этом пишет портал Woman.ru.
«Я в астрологию не верю, как и в нумерологию. Пусть люди, кто занимаются этой историей, не обижаются. Я человек набожный, я мусульманка, и придерживаюсь мысли, что в будущее залезать нельзя. Это промысел божий и нечего там копаться. Это моя точка зрения», - объяснила телеведущая.
При этом подыграть, если это требуется по сценарию передачи, Роза не отказывается.
«Я могу подыграть в этой истории, но если речь именно обо мне — то нет, не верю», — сказала она.
Телеведущая и сваха Роза Сябитова в интервью «СтарХиту» заявила, что блогер Настя Ивлеева участвовала в реалити-шоу про любовь, чтобы позлить бывшего.