Сукачев рассказал о своем новом спектакле

«Уже более пяти лет этому проекту, когда я впервые сказал себе, что я буду ставить инсценировку только по этому роману и буду ее делать таким образом, каким образом еще не работал. Я надеюсь, что публика полюбит нашу работу. Мы работаем не покладая рук», – сказал Сукачев.