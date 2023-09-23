Сукачев рассказал о своем новом спектакле
Гарик Сукачев ставит в «Современнике» новый спектакль «Саша Шишин» о любви обычной девочки и мальчика с аутизмом. Сценарий создан по мотивам книги «Убить Бобрыкина» Александры Николаенко.
Над музыкой к постановке композитор Петр Налич работал больше года, - рассказывает ren.tv.
«Уже более пяти лет этому проекту, когда я впервые сказал себе, что я буду ставить инсценировку только по этому роману и буду ее делать таким образом, каким образом еще не работал. Я надеюсь, что публика полюбит нашу работу. Мы работаем не покладая рук», – сказал Сукачев.
Спектакль, как пишут СМИ, технически сложный, в нем предполагается много трюков, а также задействованы кукловоды и фокусник.
«Я глубоко убежден, что для кого-то этот спектакль будет одним из самых любимых. И наше произведение, и эта работа, когда она будет сделана, я знаю, какие она чувства вызовет у людей - чувства совсем простые – смех, и слезы, и любовь", — уверен Сукачев.
Напомним, что летом Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья. По этой причине его выступление на концерте в Карелии пришлось отменить — в соцсетях Сукачева заявляли, что мероприятие прошло в формате «народного караоке».