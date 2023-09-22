Волочкова заступилась за обвиняемого в мошенничестве экс-жениха

Российская балерина Анастасия Волочкова высказалась про своего бывшего жениха Дмитрия Дюрана, которого обвинили в обмане инвесторов на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По её словам, Дмитрий Дюран показался ей щедрым и добропорядочным человеком.

«Дмитрий оказался очень добропорядочным человеком, очень добрым. На протяжении года он всегда угощал участниц нашего проекта десертами. Компания Дмитрия Дюрана занимается изготовлением десертов и сладостей», – заявила Волочкова.

Она также добавила, что не в курсе ситуации, из-за которой Дюрана обвинили в мошенничестве. При этом Волочкова считает, что бывший жених не стал бы посещать публичные мероприятия, если бы был действительно виновен.