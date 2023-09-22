Шура довел до слез Валю Карнавал в телешоу

Только Валя Карнавал помирилась с Ларисой Долиной, как уже поссорилась с Шурой. Все случилось на съемках «Битвы поколений» на МУЗ-ТВ. Причина разгоревшегося конфликта пока не ясна, потому как в Сети появился лишь отрывок записи. В кадре Шура отчитывает сидящую в жюри Валю, называет обидным словом и припоминает скандал с Ларисой Долиной.

«Я хочу спросить у нашего мэтра: "У вас ко мне какая-то сильная неприязнь? Это задевает"», — произносит с комом в горле Валентина.

Она обижается, плачет и говорит, что ожидала от него услышать «совсем не это».

«Ты справилась с напором от нашей любимой Ларисы Долиной, и теперь ты сидишь буквально на ее месте. Успокойся. Давай теперь будешь доказывать нам, дебилам, что ты имеешь право на это место», — заявил девушке Шура.

Пока можно лишь предположить, что Валя раскритиковала выступление Александра Медведева (настоящее имя артиста) и как-то неосторожно об этом высказалась, а легенда 90-х и нулевых, который лезть за словом в карман не привык, резко ответил ей.