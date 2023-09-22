Шура довел до слез Валю Карнавал в телешоу
Только Валя Карнавал помирилась с Ларисой Долиной, как уже поссорилась с Шурой. Все случилось на съемках «Битвы поколений» на МУЗ-ТВ. Причина разгоревшегося конфликта пока не ясна, потому как в Сети появился лишь отрывок записи. В кадре Шура отчитывает сидящую в жюри Валю, называет обидным словом и припоминает скандал с Ларисой Долиной.
«Я хочу спросить у нашего мэтра: "У вас ко мне какая-то сильная неприязнь? Это задевает"», — произносит с комом в горле Валентина.
Она обижается, плачет и говорит, что ожидала от него услышать «совсем не это».
«Ты справилась с напором от нашей любимой Ларисы Долиной, и теперь ты сидишь буквально на ее месте. Успокойся. Давай теперь будешь доказывать нам, дебилам, что ты имеешь право на это место», — заявил девушке Шура.
Пока можно лишь предположить, что Валя раскритиковала выступление Александра Медведева (настоящее имя артиста) и как-то неосторожно об этом высказалась, а легенда 90-х и нулевых, который лезть за словом в карман не привык, резко ответил ей.
И все же судить, кто прав, а кто виноват, рано. Чтобы понять, какая кошка пробежала между представителями двух поколений и чем же Валя вывела из себя Шуру, нужно дождаться полной версии выпуска. Ждем. И надеемся, что мелькнувший в кадре Николай Басков, который, по всей видимости, ведет это шоу, оперативно урегулировал конфликт прямо на съемочной площадке. По крайней мере, в другом телепроекте («Ну-ка все вместе!» на «России-1») певец виртуозно сглаживает все углы.