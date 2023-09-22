Развод Джо Джонаса и Софи Тернер обернулся скандалом

Адвокаты актрисы подали в суд Нью-Йорка иск на Джонаса из-за спора вокруг детей. Сейчас дочери пары находится с отцом в США, но мать хочет забрать их в свою родную Англию. Джо Джонас же с 20 сентября "незаконно удерживает" отпрысков и грозится не отдать матери их паспорта, сообщает издание People.

Разногласия у супругов возникли несколько месяцев назад. Софи хотела вернуться в Великобританию, и в декабре 2022 года муж с ней согласился. Чета продала дом в Майами, а с апреля искали дом в Англии. В это время Тернер там подвернулась роль в мини-сериале, а у группы The Jonas Brothers стартовал тур в США. Супруга после некоторых колебаний согласилась на то, чтобы дети провели это время с отцом.