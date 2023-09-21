Кэти Перри называла бывшего мужа «Распутиным»

Журналист Пирс Морган рассказал, что однажды услышал, как Кэти Перри обращалась к бывшему мужу Расселу Брэнду. Об этом он сообщил изданию Mirror.

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Морган рассказал, что однажды встретил Кэти Перри на вечеринке Vanity Fair в Вашингтоне после ее развода с комиком Расселом Брэндом. По словам журналиста, он пытался заказать у нее интервью, находясь на этом мероприятии. Однако Кэти Перри заявила, что не готова к интервью.

Однако в разговоре Кэти Перри назвала избранника прозвищем Распутин, которое означает «беспутный». Однако, по мнению журналиста, певица не знала, что эта фамилия принадлежит «царскому другу» семьи российского императора Николая II.