Кэти Перри называла бывшего мужа «Распутиным»

Певица Кэти Перри называла экс-супруга русским именем
Журналист Пирс Морган рассказал, что однажды услышал, как Кэти Перри обращалась к бывшему мужу Расселу Брэнду. Об этом он сообщил изданию Mirror.
Морган рассказал, что однажды встретил Кэти Перри на вечеринке Vanity Fair в Вашингтоне после ее развода с комиком Расселом Брэндом. По словам журналиста, он пытался заказать у нее интервью, находясь на этом мероприятии. Однако Кэти Перри заявила, что не готова к интервью.
Однако в разговоре Кэти Перри назвала избранника прозвищем Распутин, которое означает «беспутный». Однако, по мнению журналиста, певица не знала, что эта фамилия принадлежит «царскому другу» семьи российского императора Николая II.
На днях четверо женщин в беседе с Sunday Times накануне заявили, что Брэнд изнасиловал их либо сексуально домогался в период с 2006 по 2013 год, работая на радио «Би-би-си» и снимаясь в передаче канала Channel 4 «Большой брат». И «Би-би-си», и Channel 4 уже начали служебное расследование. Сейчас с Channel 4 убрали все передачи с Брэндом.