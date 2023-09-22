Сыгравший наркоторговца в сериале "Эйфория" актер умер в 25 лет от передозировки

Передозировка запрещенными препаратами названа официальной причиной смерти американского актера Ангуса Клауда, известного по роли наркоторговца Феско в молодежной драме «Эйфория», сообщает TMZ со ссылкой на источники. По их данным, передозировка была непреднамеренной.

Клауд умер 31 июля в Окленде, в доме своей семьи — через три недели после 25-летия и через неделю после смерти отца. В окружном офисе коронеров отметили, причиной смерти артиста стала передозировка целым «букетом» препаратов.

Клауда нашли без сознания дома, к моменту приезда скорой он был уже мертв. Известно, что актер тяжело переживал смерть отца, но его мать отказывается верить, что сын совершил суицид.

Предполагалось, что Ангус умер из-за передозировки «Ксанаксом» — рецептурным препаратом, который используют для лечения панических расстройств и тревожных неврозов. Также отмечалось, что в последние годы Клауд страдал депрессией.

Ранее 53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл заявила, что в 90-е годы «медленно убивала себя кокаином», пытаясь пережить смерть модельера Джанни Версаче, застреленного возле своего особняка. По ее словам, наркотики на время помогли ей справиться с горем после гибели друга, но негативно отразились на здоровье.