Жена Федора Смолова объявила о беременности

Популярная блогерша и диджей Карина Истомина объявила о беременности. Публикация на эту тему появилась в ее личном Telegram-канале, насчитывающем 102 тысячи подписчиков.

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29-летняя жена футболиста Федора Смолова поделилась серией черно-белых кадров, на которых она запечатлена в студии. Так, на некоторых кадрах знаменитость позировала в кроп-топе и джинсах, демонстрируя округлившийся живот, а на других фотографиях — в облегающем платье длины макси. При этом волосы знаменитости были распущены.

В описании к посту Истомина уточнила, что автором съемки выступила фотохудожница Ирина Воротынцева.