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Таисию Повалий предложили лишить украинского паспорта

После появления в сети кадров с выступления украинской певицы Таисии Повалий в Кремле ее предложили лишить украинского паспорта. Об этом сообщает utro.ru.

Таисию Повалий предложили лишить украинского паспорта
© РИА Новости

На видео артистка выступает вместе с Кубанским казачьим хором и песней «Ти ж мене підманула» на украинском языке. Композиция прозвучала в рамках концерта «Песни русского мира».

В ответ украинская певица Анастасия Приходько напомнила, что у Повалий есть награда «Орден Дружбы» за популяризацию русского языка и расширение культурных связей между Россией и Украиной.

«Да заберите у нее уже гражданство! И звания! И забудьте как зовут! Эта клизма готовилась для того, чтобы стать метастазой путинского режима! Она не имеет права иметь украинский паспорт!», — заявила артистка.

Таисия Повалий после начала спецоперации России на Украине обосновалась в Москве и перевезла к себе из Киева мать. Сейчас она дает концерты в зонах соприкосновения.

СМИ назвали продолжающих выступать в России украинских певиц

В середине марта стало известно, что выступление Таисии Повалий отменили в Улан-Удэ. Следом концерт украинской артистки отменили и в Чите. Организаторы не назвали точных причин отмены запланированных выступлений Повалий. Сама исполнительница также не прокомментировала произошедшее.

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