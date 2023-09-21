Таисию Повалий предложили лишить украинского паспорта

После появления в сети кадров с выступления украинской певицы Таисии Повалий в Кремле ее предложили лишить украинского паспорта. Об этом сообщает utro.ru.

На видео артистка выступает вместе с Кубанским казачьим хором и песней «Ти ж мене підманула» на украинском языке. Композиция прозвучала в рамках концерта «Песни русского мира».

В ответ украинская певица Анастасия Приходько напомнила, что у Повалий есть награда «Орден Дружбы» за популяризацию русского языка и расширение культурных связей между Россией и Украиной.

«Да заберите у нее уже гражданство! И звания! И забудьте как зовут! Эта клизма готовилась для того, чтобы стать метастазой путинского режима! Она не имеет права иметь украинский паспорт!», — заявила артистка.

Таисия Повалий после начала спецоперации России на Украине обосновалась в Москве и перевезла к себе из Киева мать. Сейчас она дает концерты в зонах соприкосновения.